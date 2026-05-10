Marquez e il grave incidente a Le Mans ha un problema neuromuscolare | Cerco di sopravvivere il corpo non risponde

La caduta violentissima nella Sprint Race di MotoGP in Francia non è stata un episodio isolato ma il punto di rottura per Marquez: il sistema di fissaggio interno - incluse viti e placche - è diventato parte dei suoi "problemi meccanici".🔗 Leggi su Fanpage.it

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