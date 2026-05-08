In MotoGP debutta la nuova regola anti Marquez | da Le Mans mai più furbate come a Jerez

Durante il recente Gran Premio di Francia, la Direzione di Gara ha modificato le regole per evitare che si ripetano situazioni simili a quelle del passato, quando un pilota ha potuto sfruttare una scorciatoia in pista per vincere una Sprint senza subire sanzioni. La nuova disposizione mira a chiudere questa possibilità e a rendere più chiaro il comportamento consentito durante le gare. La modifica arriva a seguito di una situazione contestata in passato durante un evento in Spagna.

La Direzione di Gara del Gran Premio di Francia ha colmato una falla nelle norme che aveva permesso al campione spagnolo di sfruttare una "scorciatoia" in pista e vincere la Sprint senza incorrere in sanzioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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