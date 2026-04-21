Travolto dalle onde mentre nuota con un'amica trovato il corpo del 14enne disperso in mare a Noto

Un ragazzo di 14 anni, di nazionalità danese, disperso in mare a Noto da venerdì scorso, è stato ritrovato senza vita. Il giovane era stato travolto dalle onde mentre nuotava con un’amica. Il corpo è stato recuperato dalle autorità nelle acque della località balneare, dopo giorni di ricerche. La notizia è stata confermata dalle forze di soccorso coinvolte nelle operazioni.

Recuperato il corpo del 14enne danese disperso in mare a Noto da venerdì scorso, 17 aprile, dopo essere stato travolto dalle onde mentre faceva il bagno con una coetanea. Il cadavere è stato rinvenuto tra gli scogli dopo 5 giorni di incessanti ricerche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trovato il cadavere del 14enne disperso in mare a NotoE’ stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita del 14enne danese scomparso venerdì scorso, tra le acque di Noto, nel Siracusano, mentre... Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: corpo smembrato trovato nel bagagliaio della sua autoIl cantante D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Noto, continuano le ricerche del quattordicenne danese travolto dalle onde; Bergamo, alpinista muore travolto da una frana di sassi. Illesi due compagni; Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir; Naufragio Santa Maria Navarrese: ritrovato il corpo di Enrico Piras. Travolto dalle onde mentre nuota con un’amica, trovato il corpo del 14enne disperso in mare a NotoRecuperato il corpo del 14enne danese disperso in mare a Noto da venerdì scorso, 17 aprile, dopo essere stato travolto dalle onde mentre faceva il bagno con una coetanea. Il cadavere è stato rinvenuto ... fanpage.it Noto, continuano le ricerche del quattordicenne danese travolto dalle ondeNon si fermano le operazioni di ricerca da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Utilizzati anche i droni della protezione civile ... rainews.it Trovata l'auto pirata che ha travolto e ucciso Choco a Pasquetta x.com Travolto e ucciso a Caserta sull’autostrada A1 durante i preparativi per l’odierna manifestazione contro il caro carburante, che è stata sospesa. Vittima un autotrasportatore di 55 anni. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai C - facebook.com facebook