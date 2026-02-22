Morto l’italiano disperso a Saint Moritz il corpo di Luciano Capasso trovato dopo 5 giorni

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è stato trovato morto dopo essere scomparso cinque giorni fa durante un'escursione vicino a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. La sua assenza aveva allarmato amici e familiari, che avevano avviato le ricerche. Il corpo del giovane è stato rinvenuto in un punto nascosto tra le montagne, a circa 10 chilometri dal luogo dell'ultima vista. La scoperta conclude una lunga attesa per chi lo cercava.

È stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne nei pressi di Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. “Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo – dicono – non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo”. Lo dice a LaPresse il legale Sergio Pisani. “Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo e vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore”, conclude Pisani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

