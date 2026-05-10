Durante una recente dichiarazione, un rappresentante ha affermato che le donne sono le vere custodi della pace nel mondo. Sono state citate alcune donne che si sono distinte per la loro resistenza spirituale in zone segnate da conflitti. Queste donne operano nei territori colpiti dai conflitti mondiali, impegnandosi in attività che mirano a mantenere la speranza e a sostenere le comunità locali.

? Punti chiave Chi sono le donne citate per la loro resistenza spirituale?. Come agiscono le donne nei territori devastati dai conflitti mondiali?. Perché il potere globale è quasi esclusivamente in mano maschile?. Cosa significa diventare artigiani della pace nelle comunità locali?.? In Breve Esempi di resistenza citati: Esther Hillesum e Madeleine Delbrêl.. Contesto di conflitto menzionati: Birmania, Israele, Palestina, Russia e Ucraina.. Risorse digitali disponibili su chiesasavona.it e sul canale YouTube diocesano.. Prossimo appuntamento il 23 maggio alle ore 21 nella Cattedrale.. Il vescovo di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino, ha parlato della capacità femminile di costruire la pace durante l’incontro della Scuola della Parola tenutosi nella sera dell’8 maggio presso la parrocchia San Giuseppe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marino: le donne sono le vere custodi della pace nel mondo

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THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

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