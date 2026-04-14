In alcune aziende del settore vinicolo, si osserva una maggiore presenza femminile nella leadership. Queste realtà risultano più organizzate e attente alla crescita futura, oltre a mettere in evidenza il valore delle risorse umane. La presenza femminile sembra influenzare in modo evidente la struttura e le strategie delle imprese, creando ambienti più orientati alla stabilità e allo sviluppo.

Dove la leadership femminile è più presente, le aziende del vino risultano più strutturate, più orientate al futuro e più capaci di valorizzare il capitale umano. E' quanto emerge dalla ricerca "Il ruolo delle donne nella trasformazione dei modelli di governance e di leadership nelle aziende vitivinicole", realizzata da Mib Trieste School of Management in collaborazione con l'associazione nazionale Le donne del vino, presentata oggi nello stand del Piemonte del Vinitaly. Lo studio, basato sulle risposte di 152 imprenditrici associate, evidenzia come nel settore vitivinicolo italiano la leadership femminile non sia più un tema di rappresentanza, ma un fattore concreto di evoluzione dei modelli organizzativi, capace di rafforzare governance, sostenibilità e gestione delle persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con le donne nel mondo del vino le aziende sono più strutturate

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