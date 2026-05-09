Carabinieri Sempio ha rubato o ha preso il video di Chiara con Marco Poggi

I carabinieri stanno indagando su un episodio relativo a un video che coinvolge due persone. Secondo quanto ricostruito, l’indagine si concentra sulla possibilità che uno dei sospettati abbia preso il file usando il proprio accesso. La polizia sta verificando se l’autore dell’azione fosse presente al momento dell’accesso ai dati. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri ipotizzano che Andrea Sempio abbia avuto accesso ai video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi con la presenza davanti al pc di Marco Poggi oppure in modo furtivo con quella pen drive trovata in casa della vittima e analizzata nuovamente nell’ultima consulenza informatica. È quanto emerge dalla relazione conclusiva dei carabinieri di Milano depositata con l’atto di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Al centro dell’informativa c’è il cosiddetto “soliloquio” registrato nell’auto del 38enne, una conversazione definita dagli investigatori “a tratti angosciante”, dalla quale, secondo gli inquirenti, emergerebbe la consapevolezza dell’uomo non solo della situazione familiare di Chiara Poggi, ma anche dell’esistenza di immagini private che la giovane avrebbe custodito con estrema riservatezza.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Garlasco, i carabinieri: Sempio ha rubato o ha preso con Marco Poggi il video di Chiara

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