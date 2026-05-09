Nella relazione finale degli investigatori di Milano si ipotizza che un uomo di 38 anni abbia preso o rubato un video che ritrae Chiara con Marco Poggi. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti dell’individuo e indicato questa ipotesi come parte delle verifiche condotte nel caso. La relazione si basa su elementi raccolti durante le indagini, senza ulteriori dettagli sul contenuto del video o sui motivi dell’eventuale furto.

I carabinieri ipotizzano che Andrea Sempio abbia avuto accesso ai video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi con la presenza davanti al pc di Marco Poggi oppure in modo furtivo con quella pen drive trovata in casa della vittima e analizzata nuovamente nell'ultima consulenza informatica. È quanto emerge dalla relazione conclusiva dei carabinieri di Milano depositata con l'atto di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco.,, Al centro dell'informativa c'è il cosiddetto "soliloquio" registrato nell'auto del 38enne, una conversazione definita dagli investigatori "a tratti angosciante", dalla quale, secondo...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, i carabinieri: "Andrea Sempio ha rubato o ha preso il video di Chiara con Marco Poggi"

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