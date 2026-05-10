Marco Bezzecchi lucido | Ho fatto il massimo possibile non avevo il feeling per vincere
Marco Bezzecchi si è classificato secondo nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo la gara, il pilota ha dichiarato di aver fatto il massimo possibile e di non aver avuto il feeling per vincere. La gara si è conclusa con lui alle spalle del vincitore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento o sulle condizioni della pista.
Marco Bezzecchi guarda positivo dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota del team Aprilia ha condotto dal primo metro la gara salvo poi cedere al cospetto di Jorge Martin a tre giri dalla fine. La battaglia per il titolo prosegue con il romagnolo ancora avanti di un punto. La vittoria nella gara lunga è andata a Jorge Martin che ha preceduto Marco Bezzecchi per 477 millesimi mentre completa il podio Ai Ogura a 874. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 2.8 davanti a Pedro Acosta quinto a 2.9. Sesta posizione per Fabio Quartararo a 7.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo”
Massimo Rivola esalta Marco Bezzecchi: “Alla domenica dà il massimo. Quando sbaglia poi sa cambiare marcia”Aprilia chiude in maniera dominante anche il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026.