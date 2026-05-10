Marco Bezzecchi lucido | Ho fatto il massimo possibile non avevo il feeling per vincere

Marco Bezzecchi si è classificato secondo nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo la gara, il pilota ha dichiarato di aver fatto il massimo possibile e di non aver avuto il feeling per vincere. La gara si è conclusa con lui alle spalle del vincitore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento o sulle condizioni della pista.

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