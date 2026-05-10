Marchegiani al Centro studi vitruviani Tuona l’opposizione | Trasformista

Stefano Marchegiani è stato nominato nuovo presidente del Centro studi vitruviani. La nomina ha suscitato reazioni da parte dell’opposizione, che ha definito la scelta come una mossa “trasformista”. La nomina è stata annunciata da un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui criteri adottati. La disputa riguarda principalmente le modalità di nomina e il ruolo della nuova guida dell’ente di ricerca.

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di Anna Marchetti E’ Stefano Marchegiani il nuovo presidente del Centro studi vitruviani: Architetto, ex assessore alla Cultura, attuale consigliere comunale d’opposizione (La Fano che Vogliamo) e segretario di Azione Fano, Marchegiani sostituisce Dino Zacchilli, al quale viene riconosciuto il ruolo di presidente onorario, titolo di cui gode anche Luciano Filippo Bracci. La notizia scatena la reazione dei colleghi dell’opposizione Samuele Mascarin (In Comune) e Cristian Fanesi (Pd del gruppo misto). "La destra – commenta Mascarin – ricompensa così due anni di totale assenza di qualunque forma di opposizione da parte del candidato sindaco dei Progressisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marchegiani al Centro studi vitruviani. Tuona l’opposizione: "Trasformista" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inquinamento acustico a Ladispoli, è bufera: l’opposizione tuona contro AsciuttoLadispoli, 8 maggio 2026 – Dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazioni sull’inquinamento acustico, la consigliera comunale Franca Asciutto,... Centro Studi Federico II, conferito l’Augustale al Principe Emanuele FilibertoIl Centro Studi Federico II è stato tra i protagonisti della cena di gala organizzata dall’Ordine di Casa Savoia in occasione della visita a Palermo...