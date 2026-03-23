Centro Studi Federico II conferito l’Augustale al Principe Emanuele Filiberto

Il Centro Studi Federico II è stato tra i protagonisti della cena di gala organizzata dall’Ordine di Casa Savoia in occasione della visita a Palermo del Principe Emanuele Filiberto. Nel corso dell’evento, il presidente del Centro Studi, Giuseppe Di Franco, ha tenuto un intervento durante il quale ha illustrato le finalità dell’ente e le principali linee progettuali per il 2026. In particolare, sono state presentate le iniziative già avviate lo scorso 27 gennaio a Roma, presso il Senato della Repubblica, segnando l’inizio di un percorso orientato alla promozione culturale e sociale. Momento centrale è stata la consegna dell’Onorificenza Augustale al Principe Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, Principe di Piemonte e di Venezia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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