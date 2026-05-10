Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo intervento alla spalla dopo l’infortunio al piede a Le Mans

Il pilota di MotoGP sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla a seguito dell’infortunio occorso durante il Gran Premio di Francia a Le Mans. La decisione arriva dopo che le condizioni fisiche non sono migliorate con i trattamenti conservativi. L’intervento è programmato nei prossimi giorni e si aggiunge al precedente infortunio al piede subito nello stesso evento. La squadra medica monitorerà il decorso post-operatorio.

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"> Marc Marquez: Intervento Chirurgico Necessario Dopo L’Infortunio al Gran Premio di Francia. Marc Marquez ha confermato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio al piede durante la Sprint al Gran Premio di Francia. La stagione MotoGP 2026 ha visto il suo svolgimento al Circuito Bugatti di Le Mans, dove diversi piloti si sono trovati in difficoltà lungo le 13 tornate della gara. Tra gli incidenti più significativi ci sono stati quelli coinvolgenti Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Jonas Folger. Marquez, però, ha subito l’impatto più duro, capitombolando al Turn 13 mentre inseguiva Luca Marini, pilota della Honda.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo intervento alla spalla dopo l’infortunio al piede a Le Mans. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wajah Lelah Tanpa Senyum Marc Marquez, Bakal Jalani Operasi Ganda setelah Crash Horor di Le Mans Notizie correlate Marc Marquez a Le Mans svela l’altra operazione alla spalla che teneva segreta: “Era già pianificata”Marc Marquez, dopo la brutta caduta nella Sprint Race del GP di Francia della MotoGP, ha rivelato che dovrà sottoporsi anche a un'altra operazione... Neil Hodgson: Marc Marquez appare ‘disperato’ per il persistere dell’infortunio alla spalla.Neil Hodgson: Marc Marquez appare ‘disperato’ per il persistere dell’infortunio alla spalla.