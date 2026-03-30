Neil Hodgson | Marc Marquez appare ‘disperato’ per il persistere dell’infortunio alla spalla
Neil Hodgson ha commentato che Marc Marquez sembra molto disperato a causa della persistenza dell’infortunio alla spalla. La sua deludente prestazione a Austin ha sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Hodgson ha sottolineato lo stato d’animo di Marquez, evidenziando la sua frustrazione legata alle difficoltà fisiche che continua ad affrontare durante le gare.
"> Hodgson solleva preoccupazioni su Marquez dopo la deludente prestazione di Austin. Neil Hodgson ha espresso le sue preoccupazioni per la performance di Marc Marquez al Gran Premio degli Stati Uniti, dove il pilota della Gresini Ducati ha perso terreno rispetto ai due leader della gara, Maverick Vinales e Jorge Martin. Nonostante la sua storia di successi al Circuito delle Americhe (COTA), con sette vittorie alle spalle, Marquez ha concluso la gara al quinto posto, lontano dal podio. La weekend di Austin era atteso da molti come una grande opportunità per Marquez di rafforzare il suo slancio, soprattutto dopo il trionfo nel fabbrico Sprint in Brasile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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