Neil Hodgson | Marc Marquez appare ‘disperato’ per il persistere dell’infortunio alla spalla

Neil Hodgson ha commentato che Marc Marquez sembra molto disperato a causa della persistenza dell’infortunio alla spalla. La sua deludente prestazione a Austin ha sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Hodgson ha sottolineato lo stato d’animo di Marquez, evidenziando la sua frustrazione legata alle difficoltà fisiche che continua ad affrontare durante le gare.