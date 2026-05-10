Un grave incidente ha coinvolto il pilota durante l'ultima gara Sprint a Le Mans, quando ha perso il controllo della sua Ducati all'ultimo giro. Dopo lo scontro, il pilota ha riferito che il suo corpo non rispondeva come avrebbe voluto e ha dichiarato di avere un problema neuromuscolare. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche e sulla possibilità di ripresa, mentre i medici stanno valutando la situazione.

Un altro drammatico incidente per Marc Marquez, uno schianto impressionante con la sua Ducati all'ultimo giro della Sprint di Le Mans. Risultato? Frattura al piede destro, una nuova operazione e un lungo stop. Ma il punto è che lo stesso Marquez fa sapere che l'infortunio può essere ben più grave del previsto: il pilota rivela di avere un problema neuromuscolare che compromette le risposte del suo corpo. Marquez ha infatti spiegato che i problemi alla spalla e al braccio destro risalgono al contatto con Marco Bezzecchi a Mandalika, nella scorsa stagione. Dopo gli esami, i medici hanno scoperto che una delle viti inserite in precedenti operazioni si era danneggiata, compromettendo il nervo radiale quando il pilota assume la posizione di guida in MotoGP.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marc Marquez, il dramma dopo lo schianto: "Il corpo non risponde, ho un problema neuromuscolare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marc Marquez OUT of the Grand Prix due to a puncture!

Notizie correlate

Marquez e il grave incidente a Le Mans, ha un problema neuromuscolare: “Cerco di sopravvivere, il corpo non risponde”La caduta violentissima nella Sprint Race di MotoGP in Francia non è stata un episodio isolato ma il punto di rottura per Marquez: il sistema di...

Marc Marquez rivela: “Mi sottoporrò a una doppia operazione, ho un altro problema da tempo”Il Mondiale di Marc Márquez rischia di aver imboccato una piega improvvisamente complicata.

Argomenti più discussi: Dramma Marquez a Le Mans: l’infortunio che segna (forse) la fine di un’era - Commento - MotoGP; Marc Marquez, schianto terrificante e frattura: il video-choc dell'incidente | Libero Quotidiano.it; MotoGP, l’urlo disperato di Pecco Bagnaia: fan Ducati a bocca aperta; Johann Zarco incanta il pubblico di casa al Gran Premio di Francia mentre Marc Marquez affronta una battaglia inaspettata in Q1.