Marano Ticino l' ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis | la mappa dei servizi alternativi
L’ufficio postale di Marano Ticino in via Sempione 42 sarà chiuso dal 15 maggio al 24 giugno a causa dei lavori legati al progetto Polis. Durante questo periodo, i servizi postali non saranno disponibili presso questa sede e si dovranno utilizzare le alternative previste. La chiusura si inserisce in un intervento di rinnovamento e miglioramento degli spazi e dei servizi offerti dall’ufficio.
L’ufficio postale di Marano Ticino, in via Sempione 42, resterà chiuso al pubblico dal 15 maggio al 24 giugno.La sospensione del servizio è necessaria per consentire i lavori tecnici legati al progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”. Poste italiane ha comunicato che la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
L'ufficio postale di Lama dei Peligni chiude per i lavori del progetto Polis, servizio garantito da un'unità mobileArriva anche a Lama dei Peligni il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per...
A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto PolisRiapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis.