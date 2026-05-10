Marano Ticino l' ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis | la mappa dei servizi alternativi

L’ufficio postale di Marano Ticino in via Sempione 42 sarà chiuso dal 15 maggio al 24 giugno a causa dei lavori legati al progetto Polis. Durante questo periodo, i servizi postali non saranno disponibili presso questa sede e si dovranno utilizzare le alternative previste. La chiusura si inserisce in un intervento di rinnovamento e miglioramento degli spazi e dei servizi offerti dall’ufficio.

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