Mara Venier punge Biagio Antonacci | Se solo ci avessi provato con me…
Durante l'ultima puntata di Domenica In, il cantante ha raccontato i suoi inizi e il percorso che lo ha portato al successo. Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha fatto un commento scherzoso, riferendosi a un possibile interesse passato tra i due, lasciando spazio a un siparietto divertente tra i due protagonisti. La conversazione ha coinvolto anche dettagli sulla carriera musicale e sugli ultimi progetti dell’artista.
(Adnkronos) – Siparietto esilarante tra Mara Venier e Biagio Antonacci. Oggi, domenica 10 maggio, il cantatuore di 'Sognami' è stato ospite nel salotto di Domenica In per un'intervista intensa che ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino al successo. Tra i due, legati da una profonda amicizia, non sono mancati momenti di profonda ironia.. L'articolo Mara Venier punge Biagio Antonacci: “Se solo ci avessi provato con me.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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