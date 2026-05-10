Mara Venier punge Biagio Antonacci | Se solo ci avessi provato con me…

Durante l'ultima puntata di Domenica In, il cantante ha raccontato i suoi inizi e il percorso che lo ha portato al successo. Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha fatto un commento scherzoso, riferendosi a un possibile interesse passato tra i due, lasciando spazio a un siparietto divertente tra i due protagonisti. La conversazione ha coinvolto anche dettagli sulla carriera musicale e sugli ultimi progetti dell’artista.

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