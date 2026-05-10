Domenica In Mara Venier scherza con Biagio Antonacci | Ramazzotti li ammonisce al telefono

Domenica In ha ospitato Biagio Antonacci per un'intervista che ha coinvolto Mara Venier, che ha scherzato con il cantautore. Durante la trasmissione, Antonacci ha condiviso alcuni aneddoti e ricordi legati al suo percorso artistico, mentre Mara Venier ha mantenuto un tono naturale e amichevole. A un certo punto, è intervenuto anche un messaggio telefonico che ha coinvolto un altro artista, il quale ha rivolto un ammonimento a Antonacci e una persona che lo accompagna sul palco.

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Meravigliosa intervista di Mara Venier a Biagio Antonacci a Domenica In: nello studio del programma del pomeriggio di Rai1, Biagio ha accompagnato il pubblico tra aneddoti, risposte, momenti di vita vissuta sul palco e non solo. Tanti gli omaggi previsti per lui, come il video dedicato alla sua carriera con la presenza del grande giornalista Vincenzo Mollica, ringraziato da Mara Venier perché ogni apparizione nel programma è un dono. E poi un momento simpatico tra la Venier e Antonacci, con ammonimento (simpatico) al telefono di Eros Ramazzotti. Biagio Antonacci ospite a Domenica In, l’amicizia con Mara Venier. Puntata inevitabilmente legata alla ricorrenza della Festa della Mamma: l’augurio a tutte le mamme è arrivato dai presenti del programma, e anche da parte di Biagio Antonacci.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, Mara Venier scherza con Biagio Antonacci: Ramazzotti li “ammonisce” al telefono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Domenica In, anticipazioni del 10 maggio: Mara Venier ospita Biagio AntonacciMara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: la conduttrice, regina del weekend di Rai1, va in onda domenica 10 maggio con la... Domenica In: Biagio Antonacci, Arianna Mihajlovic e Katia Ricciarelli tra gli ospitiNuovo appuntamento oggi, domenica 10 maggio, con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo... Argomenti più discussi: Domenica In, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti di Mara Venier; Domenica In, gli ospiti del 3 maggio da Serena Brancale a Luciana Littizzetto; Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al Bano; Domenica In, caos da Mara Venier. Al Bano si arrabbia con Romina e piange: Una pugnalata nel cuore. Littizzetto turbata, poi crolla anche Serena Brancale.