Domenica In torna domenica 10 maggio con Mara Venier alla guida del programma. La conduttrice accoglie in studio Biagio Antonacci, pronto a esibirsi e a condividere approfondimenti. La puntata promette un mix di musica, interviste e momenti di intrattenimento, come di consueto. La trasmissione si conferma appuntamento settimanale per gli spettatori di Rai1, con Mara Venier al centro del palco.

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: la conduttrice, regina del weekend di Rai1, va in onda domenica 10 maggio con la sua trasmissione ricca di emozioni, intrattenimento e riflessioni. Come di consueto l’appuntamento è alle 14.00 insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per un pomeriggio che promette di spaziare tra i grandi successi della musica italiana e il racconto intimo di icone dello spettacolo e l’attualità. Domenica In, le anticipazioni del 10 maggio. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 10 maggio: Mara Venier ospita Biagio Antonacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al Bano

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio