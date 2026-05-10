Domenica In anticipazioni del 10 maggio | Mara Venier ospita Biagio Antonacci

Da dilei.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In torna domenica 10 maggio con Mara Venier alla guida del programma. La conduttrice accoglie in studio Biagio Antonacci, pronto a esibirsi e a condividere approfondimenti. La puntata promette un mix di musica, interviste e momenti di intrattenimento, come di consueto. La trasmissione si conferma appuntamento settimanale per gli spettatori di Rai1, con Mara Venier al centro del palco.

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Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di  Domenica In:  la conduttrice, regina del weekend di Rai1, va in onda domenica 10 maggio con la sua trasmissione ricca di emozioni, intrattenimento e riflessioni. Come di consueto l’appuntamento è alle 14.00 insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per un pomeriggio che promette di spaziare tra i grandi successi della musica italiana e il racconto intimo di icone dello spettacolo e l’attualità. Domenica In, le anticipazioni del 10 maggio. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua  Domenica In.🔗 Leggi su Dilei.it

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