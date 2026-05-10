Mani che fanno sognare Talento puro al Ridotto al piano c’è Bergamasco
Oggi alle 10.30, al Ridotto di Ferrara Musica, si tiene un recital pianistico che mette in mostra il talento di un artista di origine bergamasca. L'evento è dedicato alla musica al pianoforte e prevede l'esecuzione di brani di diversi autori. L'iniziativa si inserisce nel cartellone della stagione musicale e attirerà sicuramente appassionati di musica classica e di esecuzioni dal vivo.
Il recital pianistico in programma per Ferrara Musica al Ridotto oggi alle 10.30, vedrà protagonista Giovanni Bergamasco; è un viaggio tra tre secoli di letteratura, un programma di quelli che meglio possono mettere in luce la maturità interpretativa e il virtuosismo di una giovane promessa del concertismo nazionale. L’apertura è affidata al genio di Domenico Scarlatti con la Sonata in do maggiore K. 159, tra le sue invenzioni più celebri, con squilli di fanfara che evocano un’atmosfera venatoria da cui deriva il celebre soprannome di “Caccia”. Il percorso continua con Johann Sebastian Bach e la Toccata in mi minore BWV 914, un’opera...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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