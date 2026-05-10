Mani che fanno sognare Talento puro al Ridotto al piano c’è Bergamasco

Oggi alle 10.30, al Ridotto di Ferrara Musica, si tiene un recital pianistico che mette in mostra il talento di un artista di origine bergamasca. L'evento è dedicato alla musica al pianoforte e prevede l'esecuzione di brani di diversi autori. L'iniziativa si inserisce nel cartellone della stagione musicale e attirerà sicuramente appassionati di musica classica e di esecuzioni dal vivo.

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