Vandali al mare nel weekend | La sera fanno i danni la mattina pulisco io Estintore ridotto a pezzi

Nel fine settimana, alcuni vandali hanno causato danni al mare. Durante le ore serali, hanno rotto un estintore e lasciato dietro di sé un'area ricoperta da bicchieri di plastica sparsi per decine di metri. Le fioriere sono state divelte e una bottiglia di birre rotta è stata trovata tra i rifiuti. La mattina successiva, una persona si è occupata di pulire.

L’arenile? Un "prato" di bicchieri di plastica sparsi per decine di metri. Fioriere divelte. Bottiglia di birre a pezzi. Volendo si può anche rimediare uno schienale di un poltroncina in pelle. Esagerando si trova anche il bocchettone di un estintore fatto a pezzi davanti all’entrata dell’hotel Excelsior in via Nazario Sauro, hotel che fra l’altro riaprirà ai primi del prossimo mese. Sul resto meglio sorvolare perché è un racconto che passa attraverso molte secchiate d’acqua. E’ l’altra faccia dell’estate che si avvicina perché, passato il freddo pungente della notte, si torna alle antiche abitudine e cioè da dove i giovani si erano lasciati alla fine della passata estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali al mare nel weekend: "La sera fanno i danni, la mattina pulisco io". Estintore ridotto a pezzi Articoli correlati Leggi anche: Mozzanica, vandali aprono un estintore nel centro civico: inagibile il piano terra di Casa Fiori Maltempo, prosegue la conta dei danni al Sud. Allerta nel weekendIl maltempo nel sud Italia: oltre 2800 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle giornate del ciclone Harry. Contenuti e approfondimenti su Vandali al mare nel weekend La sera... Temi più discussi: Vandali al mare nel weekend: La sera fanno i danni, la mattina pulisco io. Estintore ridotto a pezzi; Viale Trieste, raid dei vandali nella spiaggia pesarese. Dopo i festini notturni fanno a pezzi il gazebo. Casoli: Basta, così ogni...; La fontana di Vito Tongiani gravemente danneggiata dai vandali; Vandali tornano a colpire a Villadossola: porta della palestra distrutta durante la partita. Sant'Elpidio a Mare, vandali e sporcizia nel giardino: i residenti invocano punizioniSANT’ELPIDIO A MARE - Danneggiamenti ripetuti, che vanificano ogni sistemazione effettuata nei mesi scorsi, sporcizia, bottiglie e cartacce ovunque. È come si presentano i giardini di via Nenni, ... corriereadriatico.it L’ex circolo di Collemarino tra incuria e vandali. Lettera al Comune della Pro Loco per far rinascere il campettoANCONA I vandali hanno fatto (purtroppo) la loro parte, arrivando anche ad appiccare il fuoco nei locali che un tempo ospitavano gli spogliatoi a ... msn.com Vigevano, i vandali del centro sono due 18enni, identificati e denunciati: danneggiate auto in sosta, dehors e vetrine - facebook.com facebook Vandali contro una tv locale a Padova, 'giornalista terrorista' sul paraurti. La condanna di Stefani, 'informazione patrimonio di tutti'. Zaia, 'atto vile' #ANSA x.com