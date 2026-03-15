Oggi pomeriggio nella sala ridotta della Nuova Fenice si tiene un concerto con Pasquini al flauto e Sampaolesi al pianoforte. Si tratta di un evento inserito nella 16esima edizione della

Torna oggi pomeriggio a Osimo un altro grande appuntamento con la musica nell’ambito della 16esima edizione della "Nuova coppa pianisti", la competizione tutta osimana che parla una lingua internazionale, quella della musica, che unisce grandi talenti. Si esibisce alle 18 al ridotto del teatro "La Nuova Fenice" il duo composto da Roberto Pasquini (foto) e Michele Sampaolesi, flauto e pianoforte, per le musiche di Schubert e Prokofiev. La direzione artistica è targata maestri Gianluca Luisi e Sampaolesi. La biglietteria del ridotto è aperta dalle 17. Il concorso "Nuova coppa pianisti" di Osimo riprende la tradizione della "Coppa Pianisti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasquini al flauto e Sampaolesi al piano al ridotto della Nuova Fenice

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