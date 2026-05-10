Mangiano tonno e si sentono male | ipotesi istamina dietro l' intossicazione Il sapore metallico o piccante può essere una spia

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono state ricoverate in ospedale, con una di loro in terapia intensiva, dopo aver consumato tonno rosso acquistato in una pescheria a Palermo. Secondo le ipotesi, l’intossicazione potrebbe essere causata dall’istamina, una sostanza che può formarsi nel pesce conservato in modo non corretto. Tra i sintomi segnalati, il sapore metallico o piccante potrebbe rappresentare un segnale di allarme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sarebbe la "sindrome sgombroide" dietro il caso di intossicazione alimentare registrato nelle scorse ore a Palermo dove sette persone sono finite in ospedale (e una in terapia intensiva) dopo aver mangiato del tonno rosso comprato in una pescheria. Il nome dell'esercizio commerciale non è.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Mangiano salmone al ristorante di sushi e si sentono malePesaro, 6 maggio 2026 – Malore dopo il pranzo a base di sushi: due ragazze sono state soccorse dal 118.

Intossicazione da tonno rosso a Palermo, 7 in ospedale e uno in terapia intensiva: contaminazione da istaminaSette persone sono state ricoverate a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso contaminato da istamina, con un paziente è in terapia intensiva a Villa...

Argomenti più discussi: Palermo, mangiano tonno e finiscono in ospedale per intossicazione: uno è in terapia intensiva; Palermo | Mangiano tonno e in sette finiscono all’ospedale intossicati: uno è in Terapia intensiva; Mangiano tonno rosso: 7 persone intossicate a Palermo, una in terapia intensiva. Ipotesi sindrome sgombroide; Mangiano tonno rosso comprato in pescheria, poi vengono colti da nausea e dolori: sette persone finiscono in ospedale, un uomo è ricoverato in terapia intensiva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web