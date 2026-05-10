Mangiano tonno e si sentono male | ipotesi istamina dietro l' intossicazione Il sapore metallico o piccante può essere una spia

Sette persone sono state ricoverate in ospedale, con una di loro in terapia intensiva, dopo aver consumato tonno rosso acquistato in una pescheria a Palermo. Secondo le ipotesi, l’intossicazione potrebbe essere causata dall’istamina, una sostanza che può formarsi nel pesce conservato in modo non corretto. Tra i sintomi segnalati, il sapore metallico o piccante potrebbe rappresentare un segnale di allarme.

Ci sarebbe la "sindrome sgombroide" dietro il caso di intossicazione alimentare registrato nelle scorse ore a Palermo dove sette persone sono finite in ospedale (e una in terapia intensiva) dopo aver mangiato del tonno rosso comprato in una pescheria. Il nome dell'esercizio commerciale non è.🔗 Leggi su Today.it

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