Manfredonia | L’account Facebook del comune piegato a fini elettorali

In un contesto in cui si svolgeranno consultazioni elettorali a Mattinata nei giorni 25 e 26 maggio, si è sollevato un caso riguardante l’utilizzo dell’account Facebook del comune di Manfredonia. La vicenda riguarda l’uso di questa piattaforma per scopi elettorali, suscitando attenzione e preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale per verificare eventuali irregolarità nella gestione dei profili istituzionali.

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