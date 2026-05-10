Manfredonia | L’account Facebook del comune piegato a fini elettorali
In un contesto in cui si svolgeranno consultazioni elettorali a Mattinata nei giorni 25 e 26 maggio, si è sollevato un caso riguardante l’utilizzo dell’account Facebook del comune di Manfredonia. La vicenda riguarda l’uso di questa piattaforma per scopi elettorali, suscitando attenzione e preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale per verificare eventuali irregolarità nella gestione dei profili istituzionali.
A Mattinata, il 25 e 26 maggio, si svolgeranno le consultazioni locali. E, attraverso i social, una pubblica amministrazione decide di schierarsi apertamente, in favore di una candidata. Questo paradosso inconcepibile non si è verificato in un contesto territoriale sperduto, ma a Manfredonia. Campeggia, infatti, come dimostra inequivocabilmente l’immagine, il like apposto dal nostro Comune, rispetto al video, che promuove una protagonista delle imminenti votazioni nel municipio garganico. Si tratta di una vicenda inquietante, che testimonia l’utilizzo distorto del simbolo istituzionale, per il perseguimento strumentale di finalità squisitamente politiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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