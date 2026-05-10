Dal 6 al 9 maggio si è svolto Manfredonia Experience, un press tour che ha coinvolto diversi operatori del settore in visita a Manfredonia. L’evento ha permesso di scoprire le attrazioni e le peculiarità della zona, con tappe organizzate in vari luoghi della città. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giornalisti e professionisti del settore, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le opportunità offerte dal territorio.

Si è conclusa la tre giorni di Manfredonia Experience, il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia, che dal 6 al 9 maggio 2026 ha portato sul territorio giornalisti, fotoreporter, creator e professionisti della comunicazione provenienti da tutta Italia. L’iniziativa nasce come prosecuzione naturale del festival Puglia Vibes e si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale, con l’obiettivo di raccontare Manfredonia e il Gargano attraverso prodotti turistici legati alla cultura, al gusto e al turismo attivo. Il press tour ha costruito una narrazione contemporanea del territorio attorno a tre direttrici precise: i luoghi, il patrimonio culturale e l’offerta enogastronomica del Golfo di Manfredonia e del Gargano sud.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Experience, il press tour che racconta il Gargano

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