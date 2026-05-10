Dieci testate nazionali a Manfredonia per il Press Tour

Dal 6 al 9 maggio, dieci testate nazionali sono presenti a Manfredonia per partecipare al “Press Tour”. La visita mira a far conoscere il territorio attraverso reportage e interviste, coinvolgendo giornalisti provenienti da varie parti del paese. La presenza delle testate rappresenta un’occasione per mettere in evidenza le caratteristiche locali e le attività in corso nella zona. L’evento si svolge nell’arco di quattro giorni, con diverse tappe e incontri programmati.

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Dieci testate nazionali in città dal 6 al 9 maggio per raccontare il territorio. Si è conclusa nei giorni ieri la quattro giorni del press tour organizzato dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia che, dal 6 al 9 maggio 2026, ha portato a Manfredonia dieci tra giornalisti, fotoreporter e content creator di alcune delle principali testate italiane dedicate a turismo, cultura, enogastronomia e cicloturismo. Un'iniziativa di promozione territoriale costruita attorno a tre direttrici di racconto: i luoghi, il patrimonio culturale e l'offerta enogastronomica del Golfo di Manfredonia e del Gargano sud. Il coordinamento giornalistico e la selezione delle testate sono stati curati dalla giornalista professionista Rossella Iannone.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Dieci testate nazionali a Manfredonia per il “Press Tour” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dalla Spagna ad Amalfi: il press tour con i giornalisti delle maggiori testate internazionali De Meo: “Press tour Manfredonia Experience momento concreto di confronto”Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa tre giorni, contribuendo con competenze, disponibilità e spirito...