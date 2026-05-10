De Meo | Press tour Manfredonia Experience momento concreto di confronto

Il press tour Manfredonia Experience ha coinvolto operatori, istituzioni e realtà locali impegnate nella promozione del territorio. L’evento ha offerto un’occasione di confronto diretto tra le parti, permettendo di discutere delle iniziative e delle strategie per valorizzare il turismo nella zona. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà, che hanno condiviso esperienze e progetti in corso.

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