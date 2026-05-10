De Meo | Press tour Manfredonia Experience momento concreto di confronto

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il press tour Manfredonia Experience ha coinvolto operatori, istituzioni e realtà locali impegnate nella promozione del territorio. L’evento ha offerto un’occasione di confronto diretto tra le parti, permettendo di discutere delle iniziative e delle strategie per valorizzare il turismo nella zona. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà, che hanno condiviso esperienze e progetti in corso.

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Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa tre giorni, contribuendo con competenze, disponibilità e spirito di squadra alla costruzione di un percorso condiviso. Da questa esperienza emerge con ancora maggiore chiarezza la necessità di ragionare in termini di area vasta, superando logiche strettamente comunali. La sinergia tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo non rappresenta soltanto un’opportunità, ma una strategia territoriale fondamentale per rafforzare l’attrattività dell’intero comprensorio, integrare l’offerta turistica e generare ricadute economiche diffuse per gli operatori del settore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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