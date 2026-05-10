Manchester City – Brentford 3-0 | il vantaggio dell’Arsenal è ridotto a due

Il Manchester City ha battuto il Brentford con un risultato di 3-0, riducendo a due punti il vantaggio dell’Arsenal in classifica. La partita si è svolta il 9 maggio 2026 alle 20:30, con il City che ha conquistato una vittoria convincente. La vittoria del City ha influito sulla posizione dei Gunners, che ora hanno un vantaggio più contenuto in classifica. La notizia è stata riportata da 101 greatgoals.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-09 20:30:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester City ha ridotto a due punti il??vantaggio dell’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League vincendo 3-0 sulle speranze europee del Brentford. Il City ha faticato a lungo e, cinque giorni dopo il dannoso 3-3 in casa dell’Everton che ha girato la corsa al titolo in favore dell’Arsenal, sembrava che avrebbe potuto subire un’altra battuta d’arresto per mano della squadra di Keith Andrews. Ma Jeremy Doku ed Erling Haaland, i giocatori che hanno salvato un punto all’Everton, hanno assicurato che non sarebbe stato così. Doku ha prodotto...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester City – Brentford 3-0: il vantaggio dell’Arsenal è ridotto a due ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE | Pep Guardiola and Mikel Arteta | Man City 2-1 Arsenal Notizie correlate Leggi anche: Chelsea – Manchester City 0-3: il vantaggio dell’Arsenal è ridotto a sei punti LIVE Manchester City-Arsenal 1-0: Cherki gol, Guardiola in vantaggioGrave errore di Donnarumma, che tiene troppo il pallone tra i piedi e quando sta per calciare impatta con Havertz che la mette dentro.