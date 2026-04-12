Nel campionato di calcio, il Manchester City ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Chelsea, riducendo a sei punti il vantaggio dell’Arsenal in classifica. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi, evidenziando un risultato che influisce sulla corsa al titolo. La sconfitta del Chelsea si aggiunge alle recenti sfide per i londinesi, mentre i cittadini consolidano la loro posizione in zona alta.

2026-04-12 19:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester City ha approfittato appieno dell’errore dell’Arsenal. Il Manchester City ha ridotto a sei punti il??vantaggio dell’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League mentre tre gol nel secondo tempo lo hanno portato a un’enfatica vittoria per 3-0 in casa del Chelsea. Al City è stata offerta un’enorme opportunità di inclinare la corsa al titolo a proprio favore quando l’Arsenal ha perso 2-1 in casa contro il Bournemouth sabato. E gli uomini di Pep Guardiola non hanno commesso errori nel cogliere l’occasione, suggellando una vittoria che li pone in un’ottima posizione per scavalcare i Gunners in testa alla classifica.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea – Manchester City 0-3: il vantaggio dell’Arsenal è ridotto a sei punti

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