Nel match tra Manchester City e Arsenal, il punteggio si è fermato sul 1-0 a favore dei padroni di casa, grazie a un gol di Cherki. La squadra in testa alla classifica, con 70 punti e una partita in meno, ha affrontato gli avversari in casa. La partita si è svolta sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio, con l’allenatore del City che ha guidato la squadra verso questa vittoria.

Grave errore di Donnarumma, che tiene troppo il pallone tra i piedi e quando sta per calciare impatta con Havertz che la mette dentro. Grande azione di Cherki che entra in area, supera tre difensori e piazza il destro vincente. City in vantaggio. L'Arsenal prova a reagire, Havertz si libera al tiro ma la conclusione viene deviata in angolo. Il tiro di Cherki viene deviato di spalla da Gabriel e si stampa sul palo. All'Etihad Stadium è iniziata la partita tra City e Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze. All. Arteta. (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Manchester City-Arsenal 1-0: Cherki gol, Guardiola in vantaggio

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Manchester City: Guardiola esorta al “rispetto” per l’Arsenal2026-04-12 20:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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