L’agricoltura lombarda con l’affanno | i fertilizzanti sono pochi e cari siamo preoccupati dai costi Cosa rischiano i consumatori

L’agricoltura in Lombardia si trova in difficoltà a causa dei costi elevati dei fertilizzanti, che sono diventati più rari e più costosi. Prima dell’attacco all’Iran, il prezzo per fertilizzare un ettaro di terra era di 266 euro, oggi si sale a 450 euro. La situazione preoccupa gli agricoltori, che devono affrontare un aumento significativo delle spese di produzione.

Milano, 17 marzo 2026 – Prima dell’attacco all’Iran concimare un ettaro di terra costava 266 euro. Ora ne servono 450. Il gasolio agricolo è passato rapidamente da 85 centesimi al litro a 1,25 euro. Anche l’agricoltura fa i conti con le conseguenze della guerra e, in particolare, con la chiusura dello stretto di Hormuz, crocevia del commercio del petrolio. “Da lì passa anche il 30% delle materie prime utilizzate per produrre fertilizzanti: siamo preoccupati” dichiara Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, la principale associazione di riferimento per le imprese del settore agricolo e zootecnico. Davanti a rincari del 30%... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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