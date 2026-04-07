Proteste e clima | multe fino a 12mila euro e pene più severe

Il governo ha approvato nuove norme inserite nel decreto Sicurezza, che introducono sanzioni fino a 12.000 euro e pene più dure per chi partecipa a proteste pubbliche. Le modifiche mirano a limitare le modalità di manifestazione e sono state adottate in un quadro che sposta l’attenzione dalla gestione sociale all’ordine pubblico. Le disposizioni riguardano anche l’attivismo legato alle questioni ambientali e climatiche.

Il governo introduce nuove norme nel decreto Sicurezza che limitano le modalità di protesta e colpiscono l’attivismo climatico, spostando il della gestione sociale verso l’ordine pubblico. Le misure prevedono sanzioni economiche pesanti e nuove pene detentive organizza manifestazioni non autorizzate o occupa immobili. Il provvedimento si inserisce in un percorso consolidato che tende a restringere i margini del dissenso, trasformando i conflitti sociali in questioni di natura penalistica. Alessandro Giannì e Alessandro Gariglio sottolineano come il testo non affronti le radici dei malcontenti, ma miri a controllare chi rende visibili tali tensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Proteste e clima: multe fino a 12mila euro e pene più severe Violenza sessuale, il centrodestra cambia ancora il testo: pene più severe fino a 13 anniLa maggioranza cambia ancora una volta la proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite onlineNel decreto sicurezza arriva sul divieto di vendita di coltelli e armi improprie ai minori, anche su web e piattaforme online.