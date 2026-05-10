Maltempo una pausa e poi ancora piogge | per il meteo sarà una settimana in altalena

Questa settimana il meteo si presenta con alternanza tra piogge e pause di cielo sereno. Dopo una prima fase di maltempo, ci sono state finestre di tregua, ma tornano le precipitazioni. L’anticiclone delle Azzorre si mantiene stabile sull’Atlantico, mentre correnti fredde di origine artica continuano a penetrare nell’Europa centro-occidentale. La situazione si sviluppa con continui spostamenti di aria calda e fredda che influenzano il clima locale.

Come su uno scacchiere, così cambia il meteo. Perché l’anticiclone delle Azzorre “che continua a mantenere una posizione piuttosto alta sull’Atlantico” favorisce “infiltrazioni di correnti fredde di matrice artica verso l’Europa centro occidentale”. “Questa configurazione – spiegano gli esperti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Previsioni meteo, si preannuncia una settimana complicata con l’arrivo di aria gelida che porterà piogge e neve. Nel weekend, però, attesa una breve tregua dal maltempoIl tempo ‘clemente’ che si è registrato in occasione della domenica delle Palme è già un ricordo.

Meteo in peggioramento su tutta l’Italia, con piogge diffuse e un lieve calo termico. Ma da fine settimana prevista una breve tregua dal maltempoAnche oggi il meteo continua a portare instabilità sull’Italia, con piogge e temporali diffusi sul Nord-Est e nelle zone interne del Centro.

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