Le previsioni meteo indicano che la prossima settimana sarà caratterizzata da aria gelida, con piogge e neve previste in diverse regioni. Nel fine settimana si prevede un miglioramento temporaneo, con condizioni più stabili e meno precipitazioni. La domenica delle Palme si è conclusa con condizioni meteorologiche più miti, ma questa situazione è già finita, e si attende un peggioramento nei giorni successivi.

Il tempo ‘clemente’ che si è registrato in occasione della domenica delle Palme è già un ricordo. Malgrado la settimana sia partita all’insegna di cieli sereni e con una temperatura non eccessivamente rigida, nei prossimi giorni assisteremo a un’ennesima svolta con l’arrivo, da nord, di una massa d’aria fredda che preannuncia un nuovo colpo di coda dell’inverno. Meteo: il colpo di coda dell’inverno non è ancora alle spalle. Stando ai modelli di previsione meteorologica, al Nord già da domani si assisterà a qualche velatura, con le nuvole che di ora in ora si faranno più decise e porteranno le prime precipitazioni. Piogge che sulle Alpi porteranno nuove nevicate che, secondo quanto riferiscono gli esperti, porteranno i fiocchi a cadere fino a quote collinari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Previsioni meteo, si preannuncia una settimana complicata con l’arrivo di aria gelida che porterà piogge e neve. Nel weekend, però, attesa una breve tregua dal maltempo

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Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 30 marzo #meteo #Arpav Previsioni. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta, nel pomeriggio schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane. Precipit - facebook.com facebook

Veneto, le previsioni meteo per lunedì 30 marzo 2026. A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com