Meteo in peggioramento su tutta l’Italia con piogge diffuse e un lieve calo termico Ma da fine settimana prevista una breve tregua dal maltempo

Il meteo rimane instabile sull’Italia, con piogge diffuse e temporali che interessano principalmente il Nord-Est e le aree interne del Centro. Le temperature sono leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, a partire da fine settimana, è prevista una breve pausa nel maltempo, con condizioni climatiche più stabili che interesseranno diverse regioni. Le previsioni indicano un miglioramento temporaneo prima di eventuali ulteriori cambiamenti.

Anche oggi il meteo continua a portare instabilità sull’Italia, con piogge e temporali diffusi sul Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Da domani, però, si assisterà a una svolta: il maltempo inizierà un lento spostamento verso il Sud, mentre nelle regioni settentrionali si registrerà un deciso miglioramento. Le temperature resteranno al di sopra delle medie di qualche grado, senza variazioni significative. Verso il fine settimana, a conferma della persistente instabilità, è atteso un sensibile miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia, grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l’Europa occidentale. Tuttavia, già dalla prossima settimana, questo potrebbe lasciare spazio a un nuovo peggioramento, causato da correnti di aria fredda in discesa lungo lo Stivale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo in peggioramento su tutta l’Italia, con piogge diffuse e un lieve calo termico. Ma da fine settimana prevista una breve tregua dal maltempo Previsioni meteo, si preannuncia una settimana complicata con l’arrivo di aria gelida che porterà piogge e neve. Nel weekend, però, attesa una breve tregua dal maltempoIl tempo ‘clemente’ che si è registrato in occasione della domenica delle Palme è già un ricordo. Meteo settimana: tregua breve poi torna il maltempo su gran parte d’ItaliaRoma - Dalla stabilità della domenica al ritorno di piogge, neve e venti: la nuova settimana si apre con un peggioramento che interesserà soprattutto... Ecco le immagini delle nuove mareggiate che si sono registrate lungo la costa jonica catanzarese. Video del 13 aprile di Barbara Ferraina tramite @centrometeo.calabria - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com