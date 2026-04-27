Maltempo a Milano prevista allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte

A partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, e fino alle 14 di domani, martedì 28 aprile, è stata emessa un'allerta meteo gialla per temporali a Milano. La comunicazione è arrivata dal Centro Monitoraggio, che ha segnalato condizioni di maltempo nelle prossime ore. La previsione riguarda un’intera giornata di rischio temporali che potrebbe interessare la città e le zone limitrofe.

Come comunicato dal Centro Monitoraggio, è prevista a Milano un'allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporaliÈ stata diramata un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì... Scatta l’allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali: partirà da mezzanotteDalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile, e fino a quella di domani, domenica 19 aprile, è prevista allerta meteo gialla per rischi temporali sulla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassi; Scatta l’allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali: partirà da mezzanotte; Allerta meteo oggi 21 aprile 2026 | Gialla su 6 regioni, Lombardia compresa: le previsioni. Maltempo a Milano e in Lombardia, domani allerta gialla per forte vento. Chiusi parchi e cimiteri a MonzaIl Centro di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per vento forte, valida dalle ore 6 di martedì 31 marzo fino alla mezzanotte. Sono previste raffiche ... ilmessaggero.it Nubifragio Milano Marittima: la città flagellata dall'ondata di maltempo che ha colpito la riviera romagnola - VideoNubifragio colpisce Milano Marittima e la riviera romagnola: Moltissimi alberi caduti. Danni per molti stabilimenti balneari ... meteo.it TORNA IL MALTEMPO Ecco quando - facebook.com facebook Torna il #maltempo Sono previste #piogge in arrivo nei prossimi due giorni, ecco dove. Ma poi dovrebbero tornare il #caldo e il bel tempo. #meteo x.com