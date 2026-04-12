Torna il maltempo a Milano e in Lombardia allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporali

Da mezzanotte di lunedì 13 aprile fino a mezzanotte di martedì 14 aprile, è stata emessa un'allerta meteo gialla per rischi di temporali sulla zona di Milano e parte della Lombardia. Il provvedimento riguarda specificamente il nodo idraulico della città, dove si prevedono condizioni meteorologiche instabili. La notifica è stata comunicata dall’autorità competente, che ha segnalato la possibilità di piogge intense e temporali nella regione.