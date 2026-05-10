Maltempo nelle Marche lunedì previste raffiche di vento fino a burrasca Le previsioni
Lunedì nelle Marche sono previste raffiche di vento che potranno raggiungere la forza di burrasca, interessando soprattutto le zone interne e gli areali appenninici centro-settentrionali. Un flusso di correnti sud-occidentali attraversa gran parte della regione, causando venti intensi su diversi territori. Le condizioni meteo sono influenzate dal movimento delle correnti che portano raffiche di vento significative, in particolare nelle aree più interne e montuose.
MARCHE - Un flusso di correnti sud-occidentali su gran parte del territorio determinerà venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appenninici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte –.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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