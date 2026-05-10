Maltempo nelle Marche lunedì previste raffiche di vento fino a burrasca Le previsioni

Lunedì nelle Marche sono previste raffiche di vento che potranno raggiungere la forza di burrasca, interessando soprattutto le zone interne e gli areali appenninici centro-settentrionali. Un flusso di correnti sud-occidentali attraversa gran parte della regione, causando venti intensi su diversi territori. Le condizioni meteo sono influenzate dal movimento delle correnti che portano raffiche di vento significative, in particolare nelle aree più interne e montuose.

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