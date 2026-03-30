In Emilia Romagna, le condizioni meteo sono peggiorate con l’arrivo di neve e vento forte, portando all’attivazione di un’allerta di colore giallo. Dopo alcuni giorni di sole e un calo delle temperature, le previsioni indicano un peggioramento che si protrarrà fino a Pasqua. La regione si prepara a gestire le conseguenze di un tempo incerto e instabile, che ha interessato diverse zone.

Bologna, 30 marzo 2026 – Dopo la breve tregua di sole, succeduta alle nevicate e al forte maltempo con sensibile calo termico dei giorni scorsi, ecco che in Emilia Romagna torna l'allerta meteo. La primavera, quest'anno, sembra proprio non volere iniziare. L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha infatti emesso una nuova allerta gialla (la numero 352026) valida per l'intera giornata di domani, martedì 31 marzo per vento. Fiorisce il parco dei Tulipani: è subito pienone I fenomeni previsti consistono in venti di burrasca moderata, con raffiche che viaggeranno a una velocità compresa tra i 62 e i 74 Kmh. La Protezione Civile segnala inoltre la possibilità di temporanei rinforzi e raffiche di intensità anche superiore, che colpiranno in particolar modo la fascia appenninica e la fascia costiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona neve e vento forte: è allerta gialla. Le previsioni fino a Pasqua in Emilia Romagna

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