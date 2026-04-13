Maltempo allerta meteo gialla domani 14 aprile 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite
Domani, 14 aprile 2026, una nuova allerta meteo gialla è stata emessa per undici regioni italiane a causa di temporali e vento forte. La Protezione Civile ha previsto condizioni di maltempo che interesseranno diverse zone del paese nelle prossime ore, con possibili conseguenze legate a condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni, in particolare nelle aree più esposte al rischio di temporali e raffiche di vento.
Forti venti e temporali sferzeranno l’Italia nelle prossime ore. La Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 14 aprile 2026, una nuova allerta meteo per temporali su undici regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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