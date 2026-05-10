Maltempo a Santa Sofia | saltato il concerto di Enzo Avitabile

A causa delle cattive condizioni meteorologiche, il concerto di Enzo Avitabile a Santa Sofia è stato annullato. Chi ha acquistato il biglietto può richiederne il rimborso seguendo le istruzioni fornite dagli organizzatori. Per chi desidera comunque partecipare a un evento della stessa rassegna, è possibile assistere gratuitamente a un altro spettacolo che si svolgerà nella stessa sede. Le modalità di accesso e le date sono state comunicate dagli organizzatori.

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? Punti chiave Come si può recuperare il biglietto per il concerto annullato?. Dove si può assistere gratuitamente a un altro evento della rassegna?. Perché la produzione ha deciso di non riprogrammare la data?. Quali sono le alternative per chi non può spostarsi a Forlì?.? In Breve Biglietti validi per concerto Irene Grandi a Forlì il 17 maggio.. Rimborso disponibile tramite biglietteria Ravenna Festival per chi non va a Forlì.. Prossimi eventi: Eugenio Finardi a Brisighella il 16 maggio e Niccolò Fabi il 23.. Chiusura rassegna con Zé Ibarra alla Rocca di Bertinoro domenica 24 maggio.. Il maltempo colpisce la rassegna Romagna in fiore a Santa Sofia, costringendo gli organizzatori ad annullare il concerto di Enzo Avitabile previsto per questa domenica 10 maggio 2026 al Parco fluviale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo a Santa Sofia: saltato il concerto di Enzo Avitabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Enzo Avitabile, concerto annullato a Santa Sofia per maltempoRavenna, 10 maggio 2026 — Salta a causa del maltempo il concerto di Enzo Avitabile, previsto oggi al Parco fluviale di Santa Sofia nell’ambito della... Leggi anche: Unisa, attesa per il concerto di Enzo Avitabile “Contaminazione Sì, Colonizzazione No”