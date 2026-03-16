Unisa attesa per il concerto di Enzo Avitabile Contaminazione Sì Colonizzazione No

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo alle 10.00, il Teatro di Ateneo “F. Alison” ospiterà un concerto di Enzo Avitabile nel ciclo “Musica, Identità e Benessere”. L’evento si intitola “Contaminazione Sì, Colonizzazione No” e prevede la presenza del musicista in un appuntamento dedicato alla musica e alle tematiche legate all’identità culturale. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nell’auditorium dell’università.

Tempo di lettura: < 1 minuto Martedì  17 marzo, alle  ore 10.00, il  Teatro di Ateneo “F. Alison”  ospiterà per il ciclo “Musica, Identità e Benessere”, l’ Evento-Concerto  di  Enzo Avitabile, “Contaminazione Sì, Colonizzazione No”. L’appuntamento si inserisce ed è promosso nell’ambito del progetto  Progetto ProBenPRIMA  –  dalla Prevenzione alla Riduzione dell’IMpairment Adattivo, con l’obiettivo di prevenire e ridurre il disagio psicologico ed emotivo nella popolazione studentesca, con particolare attenzione ai fattori di rischio, ai comportamenti dannosi per la salute e alle condizioni di disagio correlate a diverse forme di dipendenza.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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