Unisa attesa per il concerto di Enzo Avitabile Contaminazione Sì Colonizzazione No

Martedì 17 marzo alle 10.00, il Teatro di Ateneo “F. Alison” ospiterà un concerto di Enzo Avitabile nel ciclo “Musica, Identità e Benessere”. L’evento si intitola “Contaminazione Sì, Colonizzazione No” e prevede la presenza del musicista in un appuntamento dedicato alla musica e alle tematiche legate all’identità culturale. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nell’auditorium dell’università.

Tempo di lettura: < 1 minuto Martedì 17 marzo, alle ore 10.00, il Teatro di Ateneo “F. Alison” ospiterà per il ciclo “Musica, Identità e Benessere”, l’ Evento-Concerto di Enzo Avitabile, “Contaminazione Sì, Colonizzazione No”. L’appuntamento si inserisce ed è promosso nell’ambito del progetto Progetto ProBenPRIMA – dalla Prevenzione alla Riduzione dell’IMpairment Adattivo, con l’obiettivo di prevenire e ridurre il disagio psicologico ed emotivo nella popolazione studentesca, con particolare attenzione ai fattori di rischio, ai comportamenti dannosi per la salute e alle condizioni di disagio correlate a diverse forme di dipendenza.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unisa, attesa per il concerto di Enzo Avitabile “Contaminazione Sì, Colonizzazione No” Articoli correlati Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a MareIl Sacro Sud di Enzo Avitabile trova dimora nella Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori, in Costa d’Amalfi, lunedì 30 dicembre alle ore 19. Enzo Avitabile & Peppe Servillo – Duet all'Auditorium Parco della MusicaCon il progetto Duet, Enzo Avitabile e Peppe Servillo ripercorrono in chiave acustica (formazione in trio) i loro brani più iconici e quelli di altri...