Enzo Avitabile concerto annullato a Santa Sofia per maltempo

Il concerto di Enzo Avitabile, programmato oggi al Parco fluviale di Santa Sofia nell’ambito della rassegna Romagna in fiore, è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione si svolge nella provincia di Ravenna e avrebbe visto l’artista esibirsi davanti al pubblico locale. La decisione di cancellare l’evento è stata presa in via precauzionale a causa del maltempo previsto per la giornata.

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Ravenna, 10 maggio 2026 — Salta a causa del maltempo il concerto di Enzo Avitabile, previsto oggi al Parco fluviale di Santa Sofia nell’ambito della rassegna Romagna in fiore. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento in seguito all’allerta meteo gialla diramata per l’area appenninica romagnola, che comprende anche il territorio forlivese. Una scelta dettata da ragioni di sicurezza e dalla volontà di evitare disagi al pubblico atteso per uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturapost-vasco-rossi-festa-mamma-rockstar-govlqod1 Come richiedere il rimborso. Non sarà possibile recuperare il concerto in un’altra data, poiché l’artista napoletano è già impegnato in altri appuntamenti del suo tour.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enzo Avitabile, concerto annullato a Santa Sofia per maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Unisa, attesa per il concerto di Enzo Avitabile “Contaminazione Sì, Colonizzazione No” Enzo Avitabile a Capua con “Napoletana”Sul palco, insieme al musicista partenopeo, anche Gianluigi Di Fenza alla chitarra classica, Carlo Avitabile ai tamburi e Marco Pescosolido al...