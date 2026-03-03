Chimezie Metu il colpo del Gran Canaria che arriva sotto i tabelloni

Il Gran Canaria ha acquistato Chimezie Metu, un’ala-pívot statunitense, che rafforza il reparto sotto i tabelloni. La squadra, conosciuta come El Dreamland Gran Canaria, ha annunciato l’ingaggio del giocatore, noto per la sua versatilità e capacità di contribuire all’interno. Metu arriva con l’obiettivo di potenziare il gioco interno e portare maggiore potenza alla formazione.

El Dreamland Gran Canaria suma potencia y talento con Chimezie Metu. El ala-pívot americano refuerza el juego interior del equipo amarillo con su polivalencia. Il club spagnolo ha annunciato un contratto fino al termine della stagione. Metu, ala-pivot americano ex USC, arriva per dare supporto al reparto interno della squadra gialla. Lo scorso anno ha debuttato in Europa con il Barcellona, chiudendo la stagione con una media di 11,7 punti e 4,3 rimbalzi a partita. Un grave infortunio al tendine d'Achille ha costretto a chiudere anticipatamente l'esperienza con i Blaugrana, ma ora il giocatore è recuperato e pronto ad aiutare la squadra nella seconda parte della stagione, sotto la guida di Lakovic.