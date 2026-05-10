Malore fatale per un clochard a Bari | il corpo rinvenuto in corso Italia
Questa mattina a Bari, in corso Italia, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza dimora di nazionalità moldava. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.
Questa mattina in corso Italia, a Bari, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora di nazionalità moldava. L’uomo, poco più che quarantenne, viveva per strada ed era in Italia da circa cinque anni. Secondo quanto riferito dai volontari che lo conoscevano, a stroncarlo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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