Malore fatale per un clochard a Bari | il corpo rinvenuto in corso Italia

Questa mattina a Bari, in corso Italia, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza dimora di nazionalità moldava. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.

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