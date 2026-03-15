Nella notte di domenica 15 marzo 2026, i soccorritori hanno trovato il corpo di un motociclista cinquantottenne dopo quattro ore di ricerca. L’uomo era scomparso durante una giornata di gara di motocross e il suo corpo è stato rinvenuto in una zona boschiva nei pressi del percorso. Nessuna informazione ufficiale sulle cause della morte o sulle circostanze del decesso.

La fine è arrivata nel buio della notte di domenica 15 marzo 2026, quando i soccorritori hanno localizzato il corpo dello sportivo cinquantottenne. L’uomo era scomparso venerdì pomeriggio a Vitolini, nelle campagne di Vinci, dopo essere finito in un canale mentre praticava motocross. La ricerca si è protratta per quattro ore, coinvolgendo vigili del fuoco, nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago, che ha sorvolato la zona. L’acqua ha agito come una spietata forza trainante: il cadavere è stato trascinato dalla corrente attraverso un tubo di collegamento verso il rio di Sant’Ansano, fino a sfociare nell’Arno. Per rendere possibile l’esplorazione dell’alveo, gli operatori hanno dovuto deviare il corso d’acqua utilizzando un escavatore per abbassare il livello idrico nella zona critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motocross fatale: il corpo rinvenuto dopo 4 ore di ricerca

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