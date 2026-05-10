Malore durante una gara di enduro in Calabria | muore motociclista 41enne di Molfetta

Da baritoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una gara di enduro in Calabria, un motociclista di 41 anni proveniente da Molfetta ha accusato un malore e ha perso la vita sul posto. L’incidente si è verificato a Corigliano Rossano, trasformando una giornata di sport in una tragedia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il motociclista. La gara è stata immediatamente sospesa.

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Doveva essere una giornata di sport e passione per i motori, ma si è trasformata in tragedia a Corigliano Rossano, in Calabria, dove un motociclista pugliese di 41 anni ha perso la vita durante una gara di enduro.La vittima è Gianandrea La Forgia, originario di Molfetta, che stava partecipando.🔗 Leggi su Baritoday.it

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