Malore durante una gara di enduro in Calabria | muore motociclista 41enne di Molfetta

Durante una gara di enduro in Calabria, un motociclista di 41 anni proveniente da Molfetta ha accusato un malore e ha perso la vita sul posto. L’incidente si è verificato a Corigliano Rossano, trasformando una giornata di sport in una tragedia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il motociclista. La gara è stata immediatamente sospesa.

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