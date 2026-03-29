Si stacca una valanga sulla montagna in Austria muore sciatore italiano 41enne durante la discesa fuoripista

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in Austria dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva fuori pista sulla vetta dell’Hoher Marchkopf, nella zona di Hochfuegen, nella valle del Tirolo. La valanga si è staccata dalla montagna, provocando l’incidente. Le autorità hanno confermato il decesso dell’uomo, che era italiano.

Uno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre effettuava un fuoripista sulla vetta dell'Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella Zillertal, valle del Tirolo austriaco. A chiamare i soccorsi è stato l'amico 36enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valanga sulle Alpi austriache: muore sciatore italiano 41enneABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia durante la discesa Uno sciatore italiano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga... Austria, morto sciatore italiano di 41 anni: è stato travolto da una valangaUno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre stava sciando dalla cima dell’Hoher Marchkopf a Hochfügen, verso il... Una raccolta di contenuti su Si stacca una valanga sulla montagna in... Temi più discussi: Valanga si stacca a quota 2.300 metri: la neve travolge una decina di scialpinisti; Paura in Alto Adige, 25 persone travolte dalla valanga: due morti e tre feriti; C'è una terza vittima per la valanga in Val Ridanna: Laura Santino, 26 anni, non ce l'ha fatta. Austria, morto sciatore italiano di 41 anni: è stato travolto da una valangavalanga Uno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre ... msn.com Valanga in montagna in Austria, sciatore italiano muore travolto dalla neveUno sciatore italiano è morto travolto da una valanga in Austria. L’uomo, 41 anni, nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo stava praticando un fuoripista scendendo dalla vetta dell'Hoher Marchkopf a H ... tg24.sky.it Tragedia in Austria, morto sciatore italiano travolto da valanga - facebook.com facebook Scambio culturale in Austria sulla sostenibilità ambientale dal 2 all’11 maggio 2026 x.com