Malore alla guida in via Torti auto fuori controllo e arresto cardiaco | 70enne grave

Da genovatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, intorno alle 9.20, in via Torti, un uomo di circa 70 anni ha avuto un malore mentre era alla guida. L'auto ha perso il controllo e si è fermata poco prima dell’ingresso dell’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trovato l’automobilista in arresto cardiaco. Il 70enne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale.

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Momenti drammatici nella mattinata di oggi, intorno alle 9.20, in via Torti, in direzione dell’ospedale San Martino, dove un uomo di circa 70 anni è stato colto da un grave malore mentre era alla guida della propria auto.Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso improvvisamente il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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