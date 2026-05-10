Malore alla guida in via Torti auto fuori controllo e arresto cardiaco | 70enne grave
Stamattina, intorno alle 9.20, in via Torti, un uomo di circa 70 anni ha avuto un malore mentre era alla guida. L'auto ha perso il controllo e si è fermata poco prima dell’ingresso dell’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trovato l’automobilista in arresto cardiaco. Il 70enne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale.
Momenti drammatici nella mattinata di oggi, intorno alle 9.20, in via Torti, in direzione dell’ospedale San Martino, dove un uomo di circa 70 anni è stato colto da un grave malore mentre era alla guida della propria auto.Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso improvvisamente il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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