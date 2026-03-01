Tram fuori controllo il malore alla guida e i sospetti sul doppio sistema di frenata d’emergenza | Perché non si è attivato?

Un tram ha perso il controllo tra via Lazzaretto e viale Vittorio a Milano. A bordo c’era un conducente che ha accusato un malore, mentre si indaga sul funzionamento del doppio sistema di frenata d’emergenza, con sospetti sulla mancata attivazione. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando i dispositivi per chiarire l’accaduto.

Milano – Cosa sia davvero accaduto prima di quello svincolo tra via Lazzaretto e viale Vittorio Veneto, perché il tranviere non abbia ridirezionato lo scambio in modo da proseguire dritto anziché svoltare rovinosamente a sinistra e perché, poco prima, abbia saltato una fermata, è ancora tutto da chiarire. Per ora la procura di Milano è intenzionata ad aprire un fascicolo per omicidio colposo e valuta di sentire proprio il tranviere settimana prossima. Ma la corsa libera del tram 9 potrebbe essere stata originata dalla concomitanza di più cause, umane e tecniche. Causa, vittime e danni: cosa sappiamo oggi del tragico deragliamento del tram a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

