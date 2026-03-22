Colto da malore auto contro un muro | muore 70enne grave la moglie

Un uomo di 70 anni è deceduto dopo aver subito un malore mentre guidava e aver perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro un muro a Torre del Greco. La moglie, presente nell'auto, è rimasta ferita in modo grave. L’incidente è avvenuto ieri sera e i soccorsi intervenuti hanno tentato di rianimare l’uomo senza successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Colto da un malore mentre è alla guida, auto finisce contro un muro: è di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente verificatosi ieri sera a Torre del Greco. Il sinistro è avvenuto nella zona di via Lava Troia, arteria che dalla zona di via Nazionale porta a via Crescenzo Mazza, conosciuta anche come “strada parallela alla Litoranea” perché costeggia il lungomare cittadino (in questo periodo in parte interrotto per lavori di riqualificazione). Stando quanto ricostruito dagli agenti della locale polizia municipale (intervenuti sul posto e ai quali sono affidate le indagini), la vettura – una Fiat 500... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colto da malore, auto contro un muro: muore 70enne, grave la moglie Articoli correlati Colto da malore finisce contro autoOltre a diversi interventi per spegnere principi d’incendio – da Teglio a Campodolcino, ma pure in Bassa Valle - provocati dai botti di Capodanno, il... Leggi anche: Isso, colto da malore sul posto di lavoro: muore 56enne Aggiornamenti e notizie su Colto da malore auto contro un muro... Temi più discussi: Bientina, 35enne colto da malore in auto; Cervaro, Colto da un malore mentre tornava dall'ospedale: muore un uomo di 72 anni; L’auto sbatte contro un albero, muore 59enne; Malore al volante, 40enne si schianta contro un palo a bordo strada. Dei poliziotti di passaggio lo notano e lo salvano. Colto da malore, auto contro muro: un morto e un ferito nel NapoletanoColto da un malore mentre è alla guida, auto finisce contro un muro: è di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente verificatosi ieri sera a Torre del Greco. (ANSA) ... ansa.it Colto da un malore mentre tornava dall'ospedale: muore un uomo di 72 anni??\Cu001b?? (Sv???u?5L?l)??|Ou001f?eD?zxCg??u001f?u0017 {?>?u0001u001eu000b????F?s??-u0004???9su001dl?f??G??:?????sv?}u001f?????????~?o?v u001a??n;??????O;p?u0010u0004E?tu0003b? ?H=??\Ol??=},xu0016?I? ... ciociariaoggi.it Un uomo di 71 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava lungo il fiume a Calizzano insieme al nipote di 8 anni. Il bambino ha reagito con prontezza correndo verso il bar più vicino per chiedere aiuto, nel disperato tentativo di salvare il nonno facebook Salvarono anziano colto da infarto, ricevono encomio. A Torre del Greco riconoscimento a tre vigili e ad un volontario #ANSA x.com